الهند تجلي مليون شخص قبل وصول إعصار "عات"

قال مسؤولون بالحكومة إن الهند أجلت أكثر من مليون شخص يعيشون على امتداد ساحلها الشرقي قبيل وصول إعصار عات من المتوقع أن يجتاح اليابسة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية التي تديرها الدولة أن الإعصار فاني يتحرك فوق خليج البنغال على مسافة نحو 150 كيلومترا شمال شرقي بلدة بوري التي تضم معبدا هندوسيا في ولاية أوديشا الشرقية.

وأضافت الإدارة في أحدث توقعاتها أن من المرجح أن يصل الإعصار فاني إلى اليابسة في وقت لاحق اليوم محملا برياح تتراوح

سرعتها بين 170 و180 كيلومترا في الساعة مع هبات تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة.

وقال نافيين باتنيك الوزير الأول في حكومة ولاية أوديشا على تويتر إن الولاية أجلت أكثر من مليون شخص في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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ومن المرجح أن يضرب الإعصار فاني 15 منطقة في أوديشا التي نشرت مئات الموظفين العاملين في مجال إدارة التعامل مع الكوارث وأغلقت المدارس والجامعات وطلبت من الأطباء وغيرهم

من العاملين في مجال الصحة عدم القيام بأي عطلات حتى 15 مايو.

وسيتم إغلاق المطار في بوبانيشوار عاصمة أوديشا اليوم الجمعة،وقررت ولاية غرب البنغال المجاورة أيضًا إغلاق مطار في عاصمتها كولكاتا.

ويمكن أن يستمر موسم الأعاصير بالهند من أبريل حتى ديسمبر حيث تجتاح عواصف قوية المدن الساحلية وتتسبب في وفيات على نطاق واسع وتلحق أضرارا بالمحاصيل والممتلكات في الهند وجارتها بنجلادش.

واجتاح إعصار هائل سواحل أوديشا لمدة 30 ساعة في عام 1999 وأودى بحياة عشرة آلاف شخص. وأنقذت عملية إجلاء ضخمة لنحو مليون شخص حياة الآلاف في عام 2013.

وطلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من مسؤوليه البقاء على اتصال بالولايات المهددة من الإعصار فاني.