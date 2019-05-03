رسميًا.. الرئيس الانتقالي لكازاخستان يترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان اليوم الجمعة عن تقديم الرئيس الكازاخي الانتقالي قاسم جومارت توكاييف وثائقه إلى لجنة الانتخابات المركزية كمرشح للرئاسة.

وقالت اللجنة - في بيان أوردته وكالة أنباء كازاخستان كازينفورم "إن قاسم جومارت توكاييف قدم الوثائق لخوض

الانتخابات الرئاسية".واختار الحزب الحاكم في كازاخستان، الرئيس الانتقالي قاسم جومارت توكاييف ليكون مرشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة في 9 يونيو المقبل.وكان توكاييف - الذي شغل منصب رئيس مجلس شيوخ كازاخستان - قدتولى مهام رئيس البلاد، بعد إعلان الرئيس نور سلطان نزارباييف استقالته من منصبه في شهر مارس الماضي بعد ما يقارب من 30 عامًا في الحكم.يذكر أن استقالة نور سلطان نزارباييف، تأتي في ظل ازدياد حالة السخط المجتمعي في كازخستان، إزاء وضع الاقتصاد، الذي ترديت أوضاعه نتيجة تدهور أسعار النفط عام 2014.