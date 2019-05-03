الصين تطالب المجتمع الدولي بعدم انتشار الأسلحة النووية

حثت الصين، المجتمع الدولي على الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال المستشار المكلف بشؤون نزع السلاح بالبعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف "جي تشاو يو" - خلال الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2020 بشأن نزع الأسلحة النووية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم /الجمعة/ - إنه يتعين على المجتمع الدولي الحفاظ على تعزيز سلطة المعاهدة وعالميتها وفعاليتها.

وأضاف تشاو يو أن البيئة الأمنية الدولية تشهد مجموعة معقدة من التغيرات العميقة، مع تعرض

النظام الدولي الحالي لضبط التسلح وعدم الانتشار لضغط شديد، مشيرا إلى أن العالم يواجه خيارا حاسما بين الأحادية والتعددية، والمواجهة والحوار، والعزلة والانفتاح، ولعبة المعادلة الصفرية والتقدم القائم على الفوز المشترك.وتابع تشاو يو أن الصين "ترى أنه في ظل الظروف الحالية، من المهم أكثر من أي وقت مضى التأكيد على الدور المواتي الذي يمكن أن يلعبه التقدم المطرد في نزع السلاح النووي في تحسين البيئة الأمنية الدولية، ومنالمهم أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لجميع البلدان أن تؤيد معا التعددية وتعارض وتنبذ عقلية الحرب الباردة".وشدد المبعوث الصيني على أهمية أن يضع المجتمع الدولي في اعتباره المسؤولية التاريخية المتمثلة في "بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية" من خلال التشاور والجهود المشتركة، وتعزيز بناء شكل جديد من العلاقات الدولية يتميز بالاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة والتعاون القائم على الفوز المشترك.كما حث العالم على اتخاذ "خطوات عادلة ومعقولة لنزع السلاح النووي" من الخفض التدريجي وصولا إلى تحقيق التوازن، ونبذ سياسات الردع النووي القائمة على البدء باستخدام الأسلحة النووية.وأكد تشاو يو التزام بلاده بطريق التنمية السلمية، وباستراتيجية نووية تقوم على الدفاع عن النفس، ومفتوحة وشفافة ومسؤولة.