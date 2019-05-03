ميليشيات الحوثي تدمر البنية التحتية لمطار الحديدة

أفادت مصادر يمنية، اليوم الجمعة، بأن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران واصلت انتهاكاتها في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، وذلك بإلحاق خراب كبير بمطار الحديدة الدولي.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المصادر القول إن المتمردين حفروا أنفاقا تحت المدرج الرئيسي؛ مما أثر على البنية

التحتية للمطار، الذي أضحى خارج نطاق العمل ويصعب هبوط الطائرات عليه مستقبلا.وأضافت المصادر أن الحوثيين وضعوا "أكواما" كبيرة من الكثبان الرملية والعوائق الترابية المفخخة بالألغام والعبوات الناسفة على طول المدرج، بالإضافة إلى تفخيخ المبانيداخل المطار بالعبوات الناسفة والألغام الفردية المحرمة دوليا.وعطل الخراب الذي أحدثه الحوثيون، الخدمات الأساسية للمطار، الذي يعتبر منفذا حيويا يستفيد منه الملايين على امتداد الساحل الغربي لليمن.وكانت الحديدة محورا أساسيا في مشاورات السويد أواخر العام الماضي، التي خلصت إلى اتفاقات بوقف إطلاق النار، إلا أن الحوثيين لم يفوا بهذه الهدنة حيث سجلت عشرات الخروقات من طرفهم.