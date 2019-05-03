صور.. فيتنام تشيع رئيسها الأسبق "لو دوك أنه" في جنازة رسمية

أجرت فيتنام، اليوم الجمعة، تشييعاً رسمياً لجنازة رئيسها الأسبق لي دوك آنه، الذي اشتهر بمحاربة نظام الخمير الحمر في كمبوديا.

وتوفي آنه في 22 أبريل الماضي في العاصمة هانوي بعد إصابته بنزيف في المخ في فبراير.



وخاض لو دوك آنه أربعة حروب اعتباراً من عام 1945، وكان القائد الأعلى للقوات الفيتنامية التي حاربت في كمبوديا خلال الثمانينات من القرن الماضي، بعدما أطاحت هانوي بنظام بول بوت الذي ارتكب مذابح جماعية عام 1979.

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ورغم من أن فيتنام سحبت قواتها من كمبوديا في عام 1989، لكن يعود إلى لو دوك آنه الفضل على نطاق واسع في تمهيد الطريق لهزيمة الخمير الحمر نهائياً في عام 1998.



وشغل "آنه" منصب وزير الدفاع في الفترة من 1987 إلى 1991 وانتخب رئيساً لفيتنام عام 1992. واكتسب شهرة لمقاومة الإصلاحات الاقتصادية لصالح الماركسية اللينينية التقليدية في الدولة الشيوعية ذات الحزب الواحد. وأصيب بسكتة دماغية في عام 1996 واستقال في العام التالي.