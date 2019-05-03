كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط هجوم على قاعدة حميميم الروسية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز التنسيق الروسي إحباط هجوم على قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية السورية، مصدره تنظيمات مسلحة في منطقتي قلعة المضيق وباب عتيق، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وبحسب رئيس المركز اللواء فيكتور كوبتشيشين، فإنه "جرت محاولة أخرى لاستهداف قاعدة حميميم، الخميس، من قبل المجموعات الإرهابية الموجودة في منطقة قلعة المضيق وباب عتيق"، مؤكدا "إحباط الهجوم بالكامل دون وقوع إصابات بين الجنود الروس أو الحاق أي أضرار بالقاعدة".

وكان مركز التنسيق الروسي أعلن الأربعاء إحباط هجمات على قاعدة حميميم، بطائرات مسيرة دون طيار خلال الشهر الماضي مصدرها المجموعات المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة عن إحباط محاولات المجموعات للهجوم على مركز التنسيق الروسي في حميميم بمحافظة اللاذقية، غربي سوريا، من مناطق انتشارها في ريفي إدلب واللاذقية بواسطة طائرات مسيرة.

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وتتخذ القوات الروسية من حميميم قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا، ومقرا لانطلاق عملياتها على الأراضي السورية وفي أجوائها.

وقد وقعت روسيا اتفاقا مع سوريا، في أغسطس 2015، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت دون مقابل، ولأجل غير مسمى.

وكانت موسكو أعلنت بعد مرور سنة على التواجد الروسي في سوريا عزمها توسيع قاعدة حميميم، بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.