كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يحيل ترشيح كيلي كرافت لمنصب مندوبة الأمم المتحدة للشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البيت الأبيض أمس الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحال إلى مجلس الشيوخ ترشيح كيلي نايت كرافت لمنصب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة من أجل تأكيد تعيينها.

وفي حالة التأكيد، ستتولى كرافت المنصب الذي ظل شاغراً منذ مغادرة نيكي هالي في نهاية 2018.

وتم اختيار كرافت، التي تشغل حالياً منصب سفيرة الولايات المتحدة في كندا، لهذا المنصب في فبراير.

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ويُنظر إليها على أنها اختيار مثير للجدل من قبل البعض، حيث أن زوجها، جو كرافت، الملياردير الذي يعمل في مجال استخراج الفحم، وكلاهما من المتبرعين الجمهوريين الذين قدموا أموالاً لحملة ترامب الانتخابية لعام 2016.

وتنحدر كرافت من ولاية كنتاكي وأسست شركة استشارية للتسويق والأعمال. وفي 2007 تم تعيينها من قبل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش مندوبة مناوبة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب سيرتها الذاتية المنشورة على موقع وزارة الخارجية.

ويذكر أن الخيار الأول لترامب بعد هيلي، كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت، التي سحبت ترشحها لاعتبارات أسرية.