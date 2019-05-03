كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. اعتقال معلمين احتجوا على تردي الأوضاع المعيشية بالبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت السلطات الإيرانية اليوم القبض على عدد من المعلمين المحتجين اعتراضا على سوء أوضاع المعيشة بمدن مختلفة في البلاد.

ونشرت تنسيقية نقابة المعلمين الإيرانية في منشور عبر قناتها على موقع تيليجرام، أسماء 3 معلمين معتقلين حتى الآن (محمد فلاحي، مجتبي قريشيان، رسول بداقي) بينهم اثنان في العاصمة طهران.

ونظمت حشود من المعلمين الإيرانيين، الخميس، مسيرات تزامنا مع مناسبة "يوم المعلم" أمام مقرات إدارات التربية والتعليم في مختلف المدن الكبرى مثل طهران، ويزد، وكرج، وقزوين، وكرمانشاه، وأورمية، وهمدان، وسنندج.

وجاءت تلك المظاهرات بناء على دعوات من نقابات المعلمين ومجلس تنسيقية نقابات المعلمين اعتراضا على تدني الأجور الشهرية بشدة، رغم زيادة مؤشر التضخم السلعي محليا.

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وردد المعلمون الإيرانيون المحتجون هتافات مناهضة للقمع الأمني في البلاد من قبيل "أفرجوا عن المعلمين المعتقلين"، و"ألمنا هو ألمكم.. أيها الناس التحقوا بنا"، لا سيما وأن الأجهزة الأمنية الإيرانية شددت قبضتها على أنشطة أعضاء النقابات التعليمية مؤخرا.

وتحولت شريحة المعلمين في إيران إلى مكون مكونات الانتفاضة شعبيا ضد سياسات نظام ولاية الفقيه المسيطر على الحكم منذ 4 عقود، حيث نظم نشطاء نقابيون عدة وقفات احتجاجية طوال الأشهر الماضية أمام مقرات حكومية.

وانحصرت مطالب المعلمين المحتجين في تحسين ظروفهم المعيشية المتدنية للغاية، وبالأخص المتقاعدين منهم فضلا عن دفع الأجور الشهرية المتأخرة وإلغاء قرارات الخصخصة بالمدارس.

وذكر بيان صادر عن تنسيقية معلمي إيران أن أوضاعهم قد انحدرت أسفل خط الفقر بشدة، وسط تقاعس حكومي حيال حل هذه المعضلة، إلى جانب عرقلة العمل النقابي المستقل بعيدا عن التدخلات الأمنية.