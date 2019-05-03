مليون مسافر على البراق في 6 أشهر.. والخليع: 95% من القطارات وصلت في الوقت

بلغ عدد ركاب قطار “البراق” مليون شخص، منذ الانطلاقة الرسمية قبل 6 أشهر.

وسجل المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن عرض النقل يمثل 20 قطارا يوميا بوتيرة انتظام تفوق 95 في المائة، ومعدل شغل أسبوعي متوسط يفوق 70 في المائة، و90 في المائة يومي الجمعة والأحد، مضيفا أنه لمواكبة الطلب المتزايد، ستتم تعبئة 28 قطارا يوميا ابتداء من هذا الصيف.

وكشف”ONCF” ، في بلاغ سابق، عن حجم الإقبال على القطار الفائق السرعة “البراق”، منذ انطلاقة استغلاله التجاري في 26 نونبر الماضي.

وأقلت قطارات البراق أكثر من 600 ألف مسافر، خلال ثلاثة أشهر الأولى، مسجلة بذلك “تطورا متواصلا من أسبوع إلى أسبوع، وشهر تلو الآخر”.

واعتبر المكتب، أن البراق “استطاع أن يحظى منذ البداية بإعجاب المسافرين بفضل التقليص الكبير في مدة السفر، وتقديم خدمات متميزة بالمحطات.