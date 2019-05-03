إنوي.. تساهم في تطوير تقنية G5

كشفت شركة الاتصالات “إنوي” مساهمتها في الجهود الدولية للبحث والابتكار، والهادفة إلى تطوير المعاير المستقبلية لتقنية 5G على المستوى الدولي.

وقالت الشركة في بلاغ إن أحدث نموذج على ذلك، يتمثل في بحث غير مسبوق حول “تطبيق الذكاء الاصطناعي على الترددات الراديوفونية النقالة”. أنجزه إبراهيم عامر، المسؤول عن التخطيط لدى “إنوي”، رفقة فريق من المتدخلين الصناعيين والعلميين المغاربة والأجانب.

البحث صادقت عليه منظمة “معهد مهندسي الكهرباء والإلكرونيك”، وتم تقديمه خلال “المؤتمر العالمي للاتصالات اللاسلكية والشبكات”، وهو أكبر حدث عالمي مخصص لتكنولوجيات الاتصالات اللاسلكي، ونظم دورته الأخيرة في مراكش من 15 إلى 18 أبريل 2019.

ويقول إبراهيم عامر عن إنجازه: “يقدم المشروع المغربي “لوغاريثم” يمكن من الاستغلال الأوتوماتيكي والأمثل لموجات الراديو G5 بطريقة آلية تسمح بتحسن الصبيب، وتقليص زمن الربط بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. هذا الاستغلال الأمثل يفضي تلقائيا إلى نجاعة طاقية أكبر وجاهزية أفضل للشبكة”.