إنوي.. تساهم في تطوير تقنية G5

كشفت شركة الاتصالات “إنوي” مساهمتها في الجهود الدولية للبحث والابتكار، والهادفة إلى تطوير المعاير المستقبلية لتقنية 5G على المستوى الدولي.
وقالت الشركة في بلاغ إن أحدث نموذج على ذلك، يتمثل في بحث غير مسبوق حول “تطبيق الذكاء الاصطناعي على الترددات الراديوفونية النقالة”. أنجزه إبراهيم عامر، المسؤول عن التخطيط لدى “إنوي”، رفقة فريق من المتدخلين الصناعيين والعلميين المغاربة والأجانب.
البحث صادقت عليه منظمة “معهد مهندسي الكهرباء والإلكرونيك”، وتم تقديمه خلال “المؤتمر العالمي للاتصالات اللاسلكية والشبكات”، وهو أكبر حدث عالمي مخصص لتكنولوجيات الاتصالات اللاسلكي، ونظم دورته الأخيرة في مراكش من 15 إلى 18 أبريل 2019.
ويقول إبراهيم عامر عن إنجازه: “يقدم المشروع المغربي “لوغاريثم” يمكن من الاستغلال الأوتوماتيكي والأمثل لموجات الراديو G5 بطريقة آلية تسمح بتحسن الصبيب، وتقليص زمن الربط بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. هذا الاستغلال الأمثل يفضي تلقائيا إلى نجاعة طاقية أكبر وجاهزية أفضل للشبكة”.
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