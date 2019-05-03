حرق سيارة في كفر كنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرق جناة مجهولون سيارة الصيدلي وسيم شريف عواودة التي كانت مركونة أمام منزله فجر اليوم، الجمعة. وأسفر الاعتداء عن أضرار جسيمة للسيارة، ولم يبلغ عن إصابات تذكر. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال مشتبه بهم وأسباب الاعتداء. يُذكر أن آفة العنف والجريمة، تتصاعد في المجتمع العربي بشكل خطير، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة بعملها من أجل اجتثاث العنف والجريمة من البلدات العربية.

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