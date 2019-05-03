الإعصار "فاني" يضرب الهند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن الإعصار فاني وصل، اليوم الجمعة، إلى شرقي البلاد، حيث قامت السلطات بإجلاء أكثر من مليون شخص من بعض المناطق التي يمكن أن تضربها أقوى عاصفة تشهدها المنطقة منذ أكثر من عشرين عاما.

وقال المسؤول في إدارة الأرصاد الجوية في ولاية أوديشا الهندية، إتش آر بيسواس، إن الإعصار وصل إلى البر في شرق الهند عند الساعة الخامسة والنصف فجرا (بتوقيت القدس). وأضاف "سجلنا رياحا سرعتها بين 175 و180 كيلومترا في الساعة قبل نحو ساعة ونصف الساعة".

وأمرت السلطات الهندية بإجلاء أكثر من مليون شخص من مناطق في شرق الهند يمكن أن يضربها الإعصار.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن ترافق العاصفة رياح تصل سرعتها من 180 حتى 190 كيلومترا في الساعة، مع هبات تصل إلى مئتي كيلومتر في الساعة، ما يعني أن الإعصار هو من الدرجة الثالثة أو الرابعة.

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وقالت إدارة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يتابع الإعصار بعد أن يضرب ولاية أوديشا بجنوب كالكوتا، مساره في مناطق يبلغ عدد سكانها أكثر من مئة مليون نسمة، ثم ينتقل إلى ولاية البنغال الغربية، قبل أن يصل إلى بنغلادش السبت، ويضعف تدريجيا.

وأضافت أن مستوى المياه يمكن أن يرتفع بمقدار متر ونصف في أوديشا وأن تغمر المياه قطاعات منخفضة في منطقة قتل فيها حوالي عشرة آلاف شخص في إعصار في 1999.

من جهتها، وضعت حكومة بنغلادش الجيش في حالة تأهب وأمرت بإخلاء 19 منطقة ساحلية فتح فيها أكثر من أربعة آلاف مأوى مضاد للأعاصير، حسبما ذكر المسؤول في الدفاع المدني، محمد هاشم.