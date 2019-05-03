انت الان تتابع تفاصيل خبر "البريكست" يتسبب بتراجع الحزبين الرئيسيين في بريطانيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 09:49 صباحاً - استغل الناخبون الإنجليز الانتخابات المحلية لمعاقبة حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وحزب العمال المعارض؛ بسبب الإخفاق في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وبحسب نتائج جزئية مع إعلان أقل من ثلث نتائج التصويت في انتخابات المجالس المحلية الإنجليزية، فقد حزب المحافظين 212 مقعداً، في حين فقد حزب العمال 54 مقعداً، حسب إحصاء هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وحصل الديمقراطيون الأحرار على 145 مقعداً من مقاعد المجالس المحلية.

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ويجري التنافس على أكثر من ثمانية آلاف مقعد في المجالس الإنجليزية، وهي هيئات إدارية مسؤولة عن القرارات اليومية المتعلقة بالسياسات المحلية التي تتراوح بين التعليم وإدارة النفايات.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية في وقت لاحق اليوم، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس، رغم أن ماي لم تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج.

ولم يتضح الآن متى وكيف أو ما إذا كانت عملية الخروج ستحدث، لكن الموعد الحالي للمغادرة هو 31 أكتوبر.