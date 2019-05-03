انت الان تتابع متعددة المواهب.. بيني موردون أول وزيرة دفاع بريطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في خطوة تاريخية أصبحت بيني موردون، عضوة مجلس العموم عن حزب المحافظين، أول وزيرة دفاع في تاريخ بريطانيا، فمَن تكون موردون؟ وماذا يعني تعيينها في هذا المنصب؟

بشكل مفاجئ، أعلنت الحكومة البريطانية، مساء أمس الأربعاء، إقالة جافين ويليامسون، وزير دفاع البلاد؛ بسبب "سلوك وزير الدفاع في ما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي" وفقًا لما ذكره مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وقررت ماي تعيين بيني موردون، عضوة مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين، بدلا من ويليامسون، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الحساس في تاريخ المملكة المتحدة، في وقت عصيب تمر به بريطانيا، بسبب أزمة "البريكست".

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن موردون قد تكون مؤهلة لهذا المنصب، نظرا لخبرتها السياسية والعسكرية السابقة، إذ تولت عددًا من الحقائب الوزارية، مثل وزارة التنمية الدولية، ووزارة المرأة والمساواة، بالإضافة إلى وزارة القوات المسلحة. موردون تمتلك في الوقت نفسه خبرة عسكرية، إذ إنها ضابط احتياط

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن موردون قد تكون مؤهلة لهذا المنصب، نظرا لخبرتها السياسية والعسكرية السابقة، إذ تولت عددًا من الحقائب الوزارية، مثل وزارة التنمية الدولية، ووزارة المرأة والمساواة، بالإضافة إلى وزارة القوات المسلحة. موردون تمتلك في الوقت نفسه خبرة عسكرية، إذ إنها ضابط احتياط في البحرية الملكية البريطانية، وعضوة في مجلس العموم عن مدينة "بورتسموث"، حيث توجد قاعدة بحرية ضخمة. ومن جانبها أشارت صحيفة "التليجراف" البريطانية إلى أن العديد من الأشخاص في مؤسسة الدفاع والأمن البريطانية، سيرحبون بتعيين موردون وزيرة للدفاع. وتمتلك الوزيرة الجديدة سجلا واضحا في تأييد الجيش البريطاني داخل مجلس العموم، حيث كانت مدافعة قوية عن التصويتات الخاصة بالقوات المسلحة، فصوتت مرارا وتكرارا لصالح العمليات القتالية البريطانية في خارج البلاد، وتطوير غواصات الردع النووي البريطانية، كما أنها عارضت التحقيق في أنشطة القوات البريطانية في حرب العراق. تسريبات عن «هواوي» تطيح بوزير الدفاع البريطاني وقد صوتت موردون البالغة من العمر 46 عاما، لاستمرار نشر القوات البريطانية في أفغانستان عام 2010، وإقامة منطقة حظر جوي في ليبيا عام 2011، ودعمت شن غارات جوية في العراق عام 2014، وفي سوريا عام 2015. وتعد موردون واحدة من كبار المحافظين المعارضين للاتحاد الأوروبي، الذين يتنافسون على خلافة ماي، إذ تم انتخابها نائبة عن حزب المحافظين في بورتسموث عام 2010. Advertisements وستكون موردون، العضوة السابقة في لجنة الدفاع بمجلس العموم، أول وزيرة للدفاع في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى احتفاظها بوظيفة وزيرة شؤون المرأة والمساواة، وهو منصب شغلته منذ أبريل من العام الماضي. وتمتلك وزيرة الدفاع، الابنة لأحد جنود المظلات البريطانيين، اهتماما خاصا بالدفاع والشؤون الدولية منذ فترة طويلة. وزير الدفاع البريطاني: روسيا خطر علينا وعلى أوروبا بأكملها فطوال سنوات دراستها الجامعية عملت في جهود الإغاثة في رومانيا ما بعد الثورة، وعلى الرغم من أن ظهورها في برنامج الواقع التليفزيوني "سبلاش" في عام 2014، شكك في كفاءتها المهنية، فإن العديد من المراقبين يعدّونها وزيرة مهنية وملتزمة. لكن التجربة التي اكتسبتها كوزيرة للتنمية الدولية منذ نوفمبر 2017، ستكون الجزء الأهم في سيرتها الذاتية، الذي سيهتم به خبراء الدفاع. وأشارت "التليجراف" إلى أن الفهم العميق لقيمة وفاعلية القوة الناعمة لبريطانيا سيكون له دور لا يُقدر بثمن في دورها الجديد وزيرةً للدفاع، ففي مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة والميزانية الضيقة للدفاع، فإن قدرة بريطانيا على ممارسة النفوذ على الحلفاء، والدخول في منافسة مع الخصوم وسط ضعف القدرات القتالية، سيتم اختبارها بشكل غير مسبوق خلال هذه الفترة. بريطانيا تجهز 3500 جندي تحسبا لـ«طارئ البريكست» ومن المتوقع أن يساعد الوقت الذي قضته في وزارة التنمية الدولية "موردون" في التمتع بنظرة ثاقبة حول كيفية استغلال القوة الناعمة لمساعدة الجيش. وفي الوقت نفسه ستسعى إلى دعم اللواء 77 في الجيش، والذي يركز على حرب المعلومات، كما ستزداد رحلات القطع البحرية الملكية للموانئ الأجنبية. وقد تسعى أيضًا إلى منح "القوة الإلكترونية الوطنية"، الناتجة عن التعاون بين وزارة الدفاع ومكتب الاتصالات الحكومية، الدفعة التي تحتاج إليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متعددة المواهب.. بيني موردون أول وزيرة دفاع بريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.