البيز لـ «يونيريف السويسرية»: السعودية تغيث اللاجئين حول العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض، صيدا، غرب كردفان

بحث مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج، المهندس أحمد البيز مع ممثلي منظمة جامعة اللاجئين السويسرية «يونيريف»، آفاق التعاون المشترك في خدمة اللاجئين الذين يقطنون المخيمات واللاجئين في المناطق العمرانية والمجتمعات المضيفة، وتوفير فرص التعليم الجامعي والتدريب المهني لهم، خلال لقائه بمقر المركز بالرياض أمس.

واستعرض المهندس البيز جهود المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة اللاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجيبوتي واللاجئين السوريين في مخيم الزعتري واللاجئين الروهينجا في مختلف مناطق النزوح، حيث تقدم لهم مختلف المشاريع والبرامج ومنها المشاريع التعليمية، فيما بلغ مجموع اللاجئين «الزائرين» الذين تستضيفهم المملكة على أرضها أكثر من مليون لاجئ، وأشاد الوفد الزائر بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لدعم اللاجئين والنازحين في الدول المتضررة حول العالم.

على صعيد مختلف، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية توزيع سلال الخير الرمضانية، حيث وزع ألف سلة على العائلات الفلسطينية اللاجئة بمخيم عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان، كما وزع 987 سلة رمضانية على اللبنانيين والنازحين السوريين بمنطقة عرمون في جبل لبنان، كما وزع 850 سلة غذائية في مركز الفولة بولاية غرب كردفان السودانية، يستفيد منها 4,250 فردا.