ماي تخسر مئات المقاعد في الانتخابات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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من المتوقع أن يخسر حزب المحافظين الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المئات من المقاعد في الانتخابات المحلية التي جرت أمس، مما سوف يزيد من الضغط على ماي في ظل محاولتها لحل أزمة سياسية بشأن خططها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتشير التوقعات إلى أن المحافظين سيخسرون نحو 800 مقعد في الانتخابات لاختيار أكثر من 8000 عضو في 260 مجلسا في معظم أنحاء إنجلترا باستثناء لندن وأيرلندا الشمالية. ويشار إلى أن نحو 60% من هذه المقاعد يشغلها المحافظون حاليا.