قرقاش: المتطرفون يسيطرون على العاصمة الليبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبوظبي

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أمس أن الأولوية في ليبيا هي لمواجهة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار.

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وكتب على حسابه على موقع تويتر «الأولوية في ليبيا هي لمواجهة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار للخروج من الأزمة»، وأضاف في تغريدة باللغة الإنجليزية «اتفاق أبوظبي وفر فرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، فإن الميليشيات المتطرفة تواصل السيطرة على العاصمة وتعطيل البحث عن حل سياسي».

من جهته أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا مقتل 376 شخصا وإصابة 1822 آخرين، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في الرابع من الشهر الماضي.

وانضمت منظمة الصحة العالمية إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمجموعات الأخرى في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وقدرت المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين من طرابلس بسبب الاشتباكات بأكثر من 38 ألف شخص.