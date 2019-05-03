مرشح رئاسة تايوان يسمع نصيحة ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تايبيه تلقى مرشح الانتخابات الرئاسية في تايوان وأحد أباطرة الأعمال تيري جو نصيحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التايوانية الرسمية أمس. والتقى جو، وهو رئيس مجموعة «فوكسكون» للتكنولوجيا ترمب أمس الأول، وتقدم شركة فوكسكون الإمدادات لعملاق التكنولوجيا الأمريكي «أبل» وغيرها من المستثمرين الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية.



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