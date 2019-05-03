الخرباوي: ترامب يحاول إدارة الإخوان في السودان لابتلاع الثورة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

طالب ثروت الخرباوي المفكر السياسي والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، الحكومة المصرية بوضع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في كل العالم ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، وعدم الاقتصار على وضع التنظيم في مصر فقط، خاصة أن التنظيم موجود في العديد من الدول.

وأضاف "الخرباوي"، خلال استضافته في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه تفاهم كبير مع الإخوان الموجودين في المغرب والكويت، والسودان أيضا، والذي يحاول إدارتهم لابتلاع الثورة هناك.

وتابع أنه ينبغي ألا يكون لجماعة الإخوان تنظيم رسمي في العالم، مشيرا إلى أن هناك بعض الجمعيات الخيرية التي تجمع التبرعات وعناصرها من جماعة الإخوان.