الخارجية الإيرانية دانت محاولة واشنطن تنفيذ انقلاب عسكري في فنزويلا

دانت وزارة الخارجية الإيرانية "محاولات الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ انقلاب عسكري في فنزويلا"، مشيرةً إلى أن "استعمال القوة ضد البلدان الأخرى ينتهك القوانين الدولية، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة".
ودعت الأمين العام للأمم المتحدة والرأي العام العالمي إلى إدانة محاولة الانقلاب العسكري، مشيرةً إلى أن "النظام والاستقرار الدوليين يتعرضان للخطر من قبل دعاة الحرب والفوضى، والخارجين عن القانون لدى الإدارة الأميركية".
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