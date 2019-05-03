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الخارجية الإيرانية دانت محاولة واشنطن تنفيذ انقلاب عسكري في فنزويلا

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دانت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ "محاولات ​الولايات المتحدة الأميركية​ لتنفيذ انقلاب عسكري في ​فنزويلا​"، مشيرةً إلى أن "استعمال القوة ضد البلدان الأخرى ينتهك القوانين الدولية، وخاصة ميثاق ​الأمم المتحدة​".

ودعت الأمين العام للأمم المتحدة والرأي العام العالمي إلى إدانة محاولة الانقلاب العسكري، مشيرةً إلى أن "النظام والاستقرار الدوليين يتعرضان للخطر من قبل دعاة الحرب والفوضى، والخارجين عن القانون لدى ​الإدارة الأميركية​".

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