الأمم المتحدة دعت جميع الجهات في بنين إلى ضبط النفس والحوار

أعلن المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، ​ستيفان دوجاريك​، "أنّنا نتابع من كثب التطوّرات في بنين (دولة في غرب ​إفريقيا​) في غمرة ​الانتخابات التشريعية​ الّتي جرت في 28 نيسان والّتي لم تشارك فيها المعارضة".

وشدّد في مؤتمر صحافي، على "أنّنا ندعو جميع الجهات في بنين إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس والبحث عن حلول لخلافاتهم عبر الحوار"، مركّزًا على "أنّنا نشعر بالقلق من التوترات والاضطرابات الجارية الّتي ألحقت أضرارًا بممتلكات واستتبعت ردّ فعل قاسيًّا من جانب قوات الأمن".