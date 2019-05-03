مسؤول ايراني: طهران تؤكد على تصدير نفطها ونقله

لفت قائد سلاح البحر لجيش ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية الادميرال امير حسين خانزادي إلى أنه "اذا وجدت الولايات المتحده والدول الاخرى مصالحها في تصدير ​النفط​ في المنطقة فان الجمهورية الاسلامية الايرانية توكد ايضا على تصدير نفطها ونقله"، مؤكداً " ضرورة الاحترام المتبادل لدى ​المجتمع الدولي​ تجاه المصالح المتبادلة في منطقة ​الخليج الفارسي​".

واشار الى "الاهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج الفارسي و​مضيق هرمز​ وقال انها تحظي باهمية بالغة وحيوية لكافة دول ​العالم​ ولايران كونها تزخر باحتياطات النفط اذ يتم تصدير 17 مليون برميل من النفط يوميا من هذه المنطقة"، لافتاً إلى أن "بعض دول المنطقة استنجدت بالاستكبار العالمي لاكمال قوتها من اجل البقاء في الحكم وتقف الى جانب الاستكبار و هذا ما ينعكس سلبا على انسجام دول المنطقة واستقرار منطقة الخليج الفارسي".