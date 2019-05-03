سلطات إسبانيا رفضت تسليم المعارض ليوبولدو لوبيز إلى الحكومة الفنزويلية

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان، أنّ "الحكومة لا تعتزم في أيّ حال من الأحوال تسليم المعارض ليوبولدو لوبيز (Leopoldo López) إلى السلطات الفنزويلية، أو إخراجه من مقرّ إقامة السفير الإسباني في كراكاس"، الّذي لجأ إليه.
ولفتت في بيان، إلى "أنّها ترغب في إيجاد حلّ لهذه القضية في أسرع وقت ممكن"، مركّزةً على أنّ "المقار الدبلوماسيّة لا يُمكن اقتحامها بموجب القانون الدولي"، مستبعدةً تسليم المعارض الّذي كان صدر أمر من المحكمة باعتقاله الأسبوع الماضي.
وكان لوبيز قد خرق الثلثاء الإقامة الجبرية الموضوع تحتها، وظهر إلى جانب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو عندما أعلن انقلابًا عسكريًّا ضدّ نظام الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو. ولجأ لوبيز مساء اليوم نفسه إلى مقرّ السفير الإسباني مع زوجته ليليان تينتوري وابنته إثر فشل الانقلاب.
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