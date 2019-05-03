الدفاع العراقية: البغدادي في حيرة من أمره بعد الخسائر الكبيرة التي مُني بها

علقت وزارة ​الدفاع العراقية​ على الظهور الأخير لزعيم تنظيم "داعش" ​أبو بكر البغدادي​، مشيرةً إلى أنه "أخيرا ظهر المطلوب الأول على قائمة ​الإرهاب​، الإرهابي المدعو أبو بكر البغدادي، في تسجيل مصور دعائي لمؤسسة الفرقان التابعة للتنظيم، في قناتهم بتطبيق ​تلغرام​، والحديث الذي يحمل اسم في ضيافة أمير المؤمنين ومدته 18:22 دقيقة".

وفي بيان لها، لفتت الدفاع العراقية إلى أن "البغدادي ظهر في مكان يبدو أنه ملجأ تحت الأرض، مبينة أنه تم وضع ستائر على الجدران لإخفاء ملامح المكان"، مشيرةً إلى أنه "يتبين أن المكان ناء ومختف، وهناك جهود كبيرة بذلت في عملية إخراج هذا التسجيل من ناحية تقنية الكاميرات الحديثة واتخاذ زوايا وأبعاد توحي بقيمة كبيرة للاجتماع والمجتمعين، وكذلك الاهتمام الشديد بهندسة الصوت والموسيقى التصويرية وإدخال الأناشيد الداعشية الحماسية، وهذا ينم عن أن ​تنظيم داعش​ لديه كفاءات عالية المستوى في مجال التصوير والإضاءة وهندسة الصوت والإخراج التلفزيوني، وأن العاملين في هذا المجال لهم خبرات من خلال ما يقدموه من إنتاج لخطبة هزيلة".

كما أشارت إلى أنه "من الواضح أن البغدادي في حيرة من أمره بعد الخسائر الكبيرة التي مُني بها في معارك ​الأنبار​ و​صلاح الدين​ وبيجي و​الموصل​ و​الرقة​ وغيرها، وآخرها ​الباغوز​".