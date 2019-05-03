أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبة قاطيشا، تعليقًا على قيامه و5 نواب آخرين هم جميعًا ضباط متقاعدين، بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّ "تحرّكنا المشترك كنواب من مضارب مختلفة أعطى رسالة ثقة واطمئنان إلى العسكريين المتقاعدين، فحواها أنّنا جميعًا ندعم مطالبهم المحقّة ونقف معهم في الخندق ذاته، مهما تباينت مواقفنا واتجاهاتنا في السياسة".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "تلاقينا حول قضية المتقاعدين لا يلغي حقيقة أنّ لكلّ منّا موقعه وخياراته"، مركّزًا على "أنّه شخصيًّا كان حريصًا على المشاركة في نشاط النواب الستة دفاعًا عن حقوق العسكريّين، بمعزل عن الخلافات الحادّة المعروفة مع النائب جميل السيد أو غيره، لأنّ "القوات اللبنانية" مقتنعة بمشروعيّة هذه الحقوق لأبناء المؤسسة العسكرية، ولا تريد أن تمنح أحدًا فرصة تأويل أيّ غياب، ومحاولة استخدامه ضدّ "القوات" ربطًا بملفات الماضي وجروحه".
وبيّن قاطيشا أنّ "المتقاعدين قد طلبوا منّا أن نؤازرَهم في تحرّكهم، وكان من الطبيعي أن نستجيب نداء الواجب، علمًا أنّ الخصومة القائمة بين بعض النواب الستة، لا تمنع من أنّنا نلتقي في اجتماعات اللجان المشتركة أو في مناسبات أُخرى، حيث نتناقش ونتبادل الآراء، وقد تحصل تقاطعات أحيانًا أو يستمرّ الخلاف".
كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشا: "القوات" مقتنعة بمشروعية حقوق أبناء المؤسسة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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