النشرة: دورية اسرائيلية تمشط الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل

اشار مراسلة "النشرة" في ​حاصبيا​، الى ان ​دورية اسرائيلية​ تقوم في هذه الاثناء مدعومة بثلاث سيارات جيب هامر بعملية تمشيط للطريق العسكري المحاذي للجدار العازل ما بين تلال ​العديسة​ و​مستعمرة المطلة​ مرورا ب​بوابة فاطمة​، وتوقف عناصر الدورية في تلة العديسة مقابل حاجز ​الجيش اللبناني​ في الجهو المقابلة لبعض الوقت قبل ان يتابع طريقه بإتجاه المطلة. قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ لمراقبة هذه التحركات.

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