استقبل الرئيس ميشال عون النائب في مجلس الدوما ورئيس لجنة الصداقة الروسية اللبنانية البرلمانية يفجيني مارشينكو وبحث معه بشأن التحضير للمؤتمر المقبل للكنائس الارثوذكسية في العالم الذي سوف سيعقد في لبنان بالتعاون مع المجلس الارثوذكسي اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون التقى رئيس لجنة الصداقة الروسية اللبنانية البرلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.