الرئيس عون التقى رئيس لجنة الصداقة الروسية اللبنانية البرلمانية

استقبل ​الرئيس ميشال عون​ النائب في مجلس الدوما ورئيس لجنة الصداقة الروسية ال​لبنان​ية البرلمانية يفجيني مارشينكو وبحث معه بشأن التحضير للمؤتمر المقبل للكنائس الارثوذكسية في ​العالم​ الذي سوف سيعقد في لبنان بالتعاون مع ​المجلس الارثوذكسي​ اللبناني.

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