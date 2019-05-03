إضراب عام في مستشفى بيروت الحكومي التزاما بدعوة الإتحاد العمالي العام

ينفّذ موظفو "مستشفى بيروت الحكومي الجامعي" إضرابًا عامًا، التزامًا بدعوة "الإتحاد العمالي العام"، على أن تستقبل المستشفى الحالات الطارئة والأمراض المزمنة فقط.
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