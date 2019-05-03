إضراب عام في مستشفى بيروت الحكومي التزاما بدعوة الإتحاد العمالي العام

ينفّذ موظفو "​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​" إضرابًا عامًا، التزامًا بدعوة "​الإتحاد العمالي العام​"، على أن تستقبل المستشفى الحالات الطارئة والأمراض المزمنة فقط.

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