علامة: كل القوى السياسية تعمل بجدية من أجل تخطي الازمة التي نمر بها

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ إلى أن "ما يجب أن يفهمه الناس هو أن البلد لم يكن يعيش بنعيم واستقرار وفجأة بدأت المشكلة لان الأزمة التي نعيشها الآن هي عبارة عن تراكمات نعيشها نتيجة المؤمرات لاتي كانت تحاك ضد ​لبنان​"، مشيراً إلى أن "هذا البلد لم يرتاح وهذا البلد لم يكن ينعم باستقرار تام وبعدها بدأت الفوضى فيه".

وفي حديث إذاعي، أشار علامة إلى أن "هذا البلد مر بكوارث وجميع المعنيين و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يذكرون أن الجميع جدي لنصل إلى ضبط بالانفاق وتفعيل عمل أجهزة الرقابة لتخفيض العجز و"سيدر" ضروري في سلسلة اجراءات".

وأكد أن "كتلة "التنمية والتحرير" وعلى رأسنا رئيس مجلس النواب نبيه بري ضد الاجراءات التي يمكن أن تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل لأنه هناك الكثير من الامور والاجراءات التي يمكن أن نتخذها للحد من الانفاق والهدر"، مشيراً إلى أن "الحكومة أخذت قرارا للحد من الهدر وهو توقيف التوظيف في ​القطاع العام​ تحت أي مسمى و هناك عدد كبير من الموظفين وسيتم إعادة توزيعهم بشكل عادل على الوظائف".