ريفي حذر من إخضاع النظام المصرفي لإملاءات "حزب الله"

أكد الوزير السابق ​أشرف ريفي​ ف يتصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "النظام المصرفي ركيزة أساسية للإقتصاد ويجب أن يشارك كما غيره في منع الإنهيار المالي للدولة، وبمقدارٍ عادل يوازي الأرباح التي يحققها، لكن إخضاعه لإملاءات "​حزب الله​" هو تهديد بمسّ مكانته داخل النظام المصرفي العالمي. فحذار من هذه المغامرة ​الجديدة​".

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