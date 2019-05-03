قبيسي: نأمل ان تقر الموازنة على اسس علمية منطقية تخطط لرؤية اقتصادية ومالية واضحة

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الحاج ​هاني قبيسي​ الى اننا "نأمل ان تقر ​الموازنة​ على اسس علمية منطقية تخطط لرؤية اقتصادية ومالية واضحة لاخراج الوطن من هذه المؤامرة التي دبرت في ليل على مستوى الداخل والخارج لينهار ​الاقتصاد​ في لبنان".

واعتبر قبيسي خلال احتفال لادارة ومهندسي وموظفي شركة "Hispeed network" في النبطية لمناسبة ​عيد العمال​، ان "ما يجري في هذه الأيام عن حديث عن موازنة وما أوصل الأمر لهذه الدرجة وإلى هذا المستوى من التدهور الإقتصادي على مساحة لبنان هو سوء إدارة فيما مضى، وهو هدر وفساد في الكثير من الميادين، وإذا أرادت الدولة ان تخرج من هذه الأزمة ليس عليها فقط أن تقر الموازنة بل عليها إقفال كل الأبواب والأسباب التي أدت إلى كل هذا الواقع الإقتصادي المتردي"، اضاف "نحن كنا وسنبقى الى جانب العمال واصحاب الدخل المحدود، ولن نرضى ان يمس الفقراء وعلى الدولة أن تستنهض واقعها الإقتصادي وتعالج مشاكلها لا أن نذهب إلى جيوب المواطنين والفقراء".

اضاف "على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بشكل كامل على مستوى إقرار الموازنة ومعالجة أسباب الهدر على مساحة الدولة".