قوى الأمن: إلغاء تدابير السير في شارع بدارو بسبب تأجيل الإحتفالات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أنّ "إلحاقًا لبلاغنا المتعلّق ب​تدابير سير​ في شارع ​بدارو​، وبسبب تأجيل الإحتفالات الّتي كانت مقرّرة بتواريخ 3 و4 و5 أيار 2019، تمّ إلغاء التدابير المتّخذة".

وركّزت على أنّ "لذلك، يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم".