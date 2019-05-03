قوى الأمن: إلغاء تدابير السير في شارع بدارو بسبب تأجيل الإحتفالات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أنّ "إلحاقًا لبلاغنا المتعلّق بتدابير سير في شارع بدارو، وبسبب تأجيل الإحتفالات الّتي كانت مقرّرة بتواريخ 3 و4 و5 أيار 2019، تمّ إلغاء التدابير المتّخذة".
وركّزت على أنّ "لذلك، يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم".
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