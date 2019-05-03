لقاء الجمهورية: لإنتاج موازنة تضع حداً لمزاريب الهدر والفساد

دعا لقاء ​الجمهورية​ إلى "التكاتف والسهر ومواكبة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ووزير المال عليى ​حسن خليل​ من دون ضجيج، لإنتاج موازنة تضع حداً لمزاريب الهدر و​الفساد​، بدلاً من التعرض للحقوق المكتسبة للعسكريين والمتقاعدين و​العمال​ والمدنيين من أصحاب الدخل المتوسط، ومن دون منّة".

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