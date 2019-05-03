عمره سنة ونصف.. عقرب تلسع رضيعا نواحي مراكش

تسببت لسعة عقرب، مساء أول أمس الأربعاء، بدوار تلبورت بجماعة سيدي غانم بإقليم شيشاوة، في إرسال رضيع لمستشفى محمد السادس بمراكش.

وقالت مصادر محلية، إن الضحية يبلغ من العمر سنة ونصف، تم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بشيشاوة، بعد تعرضه للسعة عقرب .

وأضافت ذات المصادر، أن غياب المصل المضاد لهذا النوع من اللسعات، اظطر الأسرة لنقل طفلها للمستشفى الجهوي بمراكش، حيث تم وضعه بقسم العناية المركزة، ووضعه مستقر لحد الآن.

وجدير بالاشارة أن إقليم شيشاوة، يعرف مع بداية فصل الصيف لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، خاصة في القرى، بالإضافة الى بعد المسافة عن المراكز الصحية، التي هي الاخرى تفتقد للمصل المضاد لها .