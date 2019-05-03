مصري مُعتقل يحصد الجائزة السنوية للمدافعين عن حرية النشر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن اتحاد الناشرين الدولي أمس، الخميس، منحه الجائزة السنوية للمدافعين عن حرية النشر لعام 2019 للمصري خالد لطفي الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن بسبب نشره كتابا مترجما في القاهرة.

وقال محامون لـ"رويترز" إن محكمة استئنافية عسكرية أيدت في فبراير شباط حكما بسجن لطفي (38 عاما)، وهو صاحب مكتبة ودار تنمية للنشر، لخمس سنوات، بعد إدانته بتهمتي نشر أخبار كاذبة عمدا وإذاعة أسرار دفاعية من خلال تداوله وبيعه لكتاب (الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل) دون الحصول علي تصريح من الجهة المختصة.

ويدور الكتاب، الذي ألفه الإسرائيلي يوري بار جوزيف، عن أشرف مروان صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

وقال كرايستن إينارسون رئيس لجنة حرية النشر بالاتحاد الدولي للناشرين "يقف مجتمع النشر الدولي مع خالد لطفي. علينا أن ندعم زملاء لطفي الناشرين في مصر حتى لا يؤدي سجنه إلى الخوف وفرض الرقابة الذاتية في بلد له مثل هذا الثراء التراثي".

وتحمل الجائزة التي تبلغ قيمتها المالية 10 آلاف فرنك سويسري اسم الكاتب والفيلسوف الفرنسي فولتير.

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وناشد الأمين العام لاتحاد الناشرين الدولي، خوسيه بورجينو، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منح لطفي عفوا رئاسيا.

وقال شقيق خالد لطفي، محمود لطفي، ردا على طلب من "رويترز" للتعليق على الجائزة "نأمل أن تساهم الجائزة في حصوله على عفو رئاسي وإسقاط حكم الحبس، لأنها دليل جديد على السمعة الحسنة التي يتمتع بها ومساهمته في خدمة القارئ".

وقال محامو لطفي إنه يتبقى أمامه فرصة أخيرة وهي الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العليا العسكرية.

ومن المقرر إقامة حفل تسليم جائزة ”فولتير“ للمدافعين عن حرية النشر في 21 يونيو حزيران خلال معرض سول الدولي للكتاب بكوريا الجنوبية.