تحذيرات من انتشار الحصبة في البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من تزايد عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة في جميع أنحاء البلاد، وعزت ذلك إلى أسباب عديدة منها امتناع الآباء والأمهات عن تطعيم أبنائهم ضدّ المرض.
وتستعد وزارة الصحة لمواجهة تفشي مرض الحصبة من جديد، وناشدت الأطباء في المؤسسات الصحية بإبعاد الأولاد الذين لم يتلقوا التطعيم اللازم عن المؤسسات التعليمية.
ووجه مدير عام وزارة الصحة، مؤخرا، تعليمات إلى الأطباء وحثهم على استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم في الحالات التي يحتمل فيها تفشي المرض، مثلما حدث عدة مرات قبل التفشي الأخير، والذي وصل ذروته في أيلول وتشرين الأول الماضيين.
ويُخشى من انتشار الحصبة مجددا إثر انكشاف الكثير من الإسرائيليين على المرض، خلال الرحلات الاستجمامية إلى خارج البلاد، في فترة عطلة "عيد الفصح العبري" لدى اليهود.
ونقلت مصادر إعلامية عبرية عن موظفين في الوزارة، بأن الخوف يكمن، بأنه المرض يمر في هذه الأيام بمرحلة الحضانة، وقريبا ستظهر حالات إصابة كثيرة.
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