تشافي: هذا موسمي الأخير كلاعب وأتطلع للتدريب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن النجم الإسباني، تشافي هيرنانديز، اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم، بعدما ارتدى قميص برشلونة في السابق وهو يلعب بصفوف السد القطري حاليا.

وذكر تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية " هذا هو موسمي الأخير كلاعب، لكنني أتطلع لرؤية ما ينتظرني في المستقبل بعالم التدريب".

وأضاف "فلسفتي في التدريب ستعكس الأسلوب الذي تعودنا عليه مع يوهان كرويف وفي لاماسيا".

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وتابع "أحب رؤية الفرق التي تأخذ زمام المبادرة في الملعب، وتعتمد على الهجوم في عالم كرة القدم والعودة إلى الأسلوب الذي كنا نحبه من أيام الطفولة وهو الاستحواذ".

يذكر أن تشافي لعب في برشلونة من 1998 وحتى 2015، وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

كما حصد لقب كأس العالم مع منتخب إسبانيا في 2010، وكذلك لقب اليورو في عامي 2008 و2012.