البنتاغون يرجح أن تفعّل الصين أول حاملة طائرات هذا العام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رجحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، أن تدخل أول حاملة طائرات صينية الصنع الخدمة في العام الحالي 2019.

وقال تقرير صدر عن وزارة الدفاع حول القوة العسكرية الصينية إن هذا يتناسب مع هدف بكين المتمثل في تطوير قوة عالمية يمكنها القيام بعمليات عسكرية على مسافات بعيدة من البر الرئيسي الصيني.

وبحسب "أسوشيتد برس" فقد تم شراء حاملة الطائرات الوحيدة في الأسطول البحري الحالي للصين كبدن فارغ في الغالب من أوكرانيا عام 2002، وتم تشغيلها في عام 2012.

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وقالت الصين إن هناك حاجة لحاملات طائرات لحماية الساحل والطرق التجارية.

يشار إلى أن البحرية الأميركية لديها 11 حاملة طائرات، أكثر من أي دولة أخرى.

في وقت سابق من هذا العام، طلبت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الكونغرس السماح بالتقاعد المبكر لحاملة واحدة، لكن ترامب سحب هذا الطلب هذا الأسبوع.