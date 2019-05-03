تسهيلات للطلاب الممتحنين في شهر رمضان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت وزارة التربية والتعليم منح تسهيلات للطلاب الصائمين الممتحنين خلال شهر رمضان الفضيل في امتحانات "مؤشرات النجاعة والنمو المدرسي" (ميتساف) وامتحانات الثانوية العامة أو التوجيهي (البجروت). ومن بين هذه التسهيلات: يتم تقديم مواعيد امتحانات البجروت الخاصّة بطلاب المجتمع العربي في شهر رمضان الفضيل للسّاعة الحادية عشر. كما يتم تقديم مواعيد امتحانات البجروت الخاصّة بجميع الطلاب من جميع الأوساط للسّاعة الثّانية عشر. وتقرر أن يتم إضافة 15 دقيقة على كل نموذج امتحان. أما امتحانات الميتساف فتجري كالمعتاد (اللغة الإنجليزية بتاريخ 14.5.2019 والرياضيّات بتاريخ 21.5.2019، ويتم إضافة 20 دقيقة للفترة الزّمنيّة المقرّرة للامتحان.

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