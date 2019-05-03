كفر كنا: إصابة خطيرة لامرأة سقطت من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطها من علو في قرية كفر كنا، الليلة الماضية. وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابة ومن ثم تمّ نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. يذكر أن الحوادث المنزلية ازدادت في الآونة الأخيرة، وسقط وأصيب بسببها العشرات في البلدات العربية، ما يستوجب أخذ الحيطة والحذر والانتباه.

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