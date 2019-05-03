انت الان تتابع تفاصيل خبر العراق يعلّق على فيديو البغدادي ومكان تصويره والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 08:45 صباحاً - أعلن العراق أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، جرى تصويره "في ملجأ تحت الأرض".

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع العراقية على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أمس الخميس، تعليقاً على مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام، مساء الاثنين، وظهر فيه البغدادي بعد 5 سنوات من أول ظهور له عام 2014.

ونقل البيان عن المستشار الإعلامي للوزارة، الفريق الركن محمد العسكري، قوله: إنّ "مكان التسجيل يبدو أنه ملجأ تحت الأرض"، دون الحديث عن البلد الذي من المحتمل جرى فيه التصوير.

وأردف: "ولإخفاء ملامح المكان تم وضع ستائر على الجدران لإخفائها مع مجموعة من قيادات داعش".

ولفت المسؤول العراقي إلى أن "الاجتماع الذي ظهر خلال تسجيل البغدادي الأخير كان مخصصاً لتولي قيادات في داعش مناصب عوضاً عن الذين قتلوا في المعارك الأخيرة والهاربين".

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وأكمل العسكري: "يبدو أن البغدادي عقد الاجتماع لإعادة التنظيم، وبث الروح المعنوية من جديد، وتعيين ولاة وأمراء عوضاً عن الذين فقدهم".

وأشار إلى أنّ زعيم التنظيم "اعترف بهزيمته عسكرياً في الباغوز (سوريا) وقبلها في بيجي والموصل (العراق)، وغيرها، واستذكر قتلاه الذين صنفهم إلى ثلاثة أصناف؛ وهم الأمراء والولاة والإعلاميون، وآخرون من الهيئة الشرعية".

وأضاف: "يلاحظ أن الاجتماع لقادة جدد، ويبدو أن هناك توبيخاً لأداء بعض القيادات التي تخاذلت في المعارك الأخيرة، والدليل على ذلك أن البغدادي استذكر أولاً قتلاه بالاسم، وثانياً قال لن يسلموا المدن والمناطق إلا على جثثهم".

وكانت مؤسسة الفرقان التابعة لتنظيم "الدولة" بثت، الاثنين الماضي، مقطعاً مصوراً يظهر فيه زعيم التنظيم "البغدادي" لأول مرة منذ ظهوره في الموصل عام 2014، وبعد عدة روايات عن إصابته أو مقتله.

وظهور البغدادي هو الأول منذ تمكُّن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من القضاء على "دولة الخلافة" في مارس الماضي، وسقوط معقله الأخير بمنطقة الباغوز شمال شرقي سوريا، التي أسسها عام 2014 بعد سيطرته على أراضٍ في العراق وسوريا.