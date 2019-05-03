انت الان تتابع تفاصيل خبر وساطة تقدم مقترحات لحل خلاف المجلس السيادي بالسودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 08:45 صباحاً - تقدمت لجنة وساطة بمقترحات على المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ من أجل تجاوز الأخيرين لخلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي.

وذكرت وكالة الأناضول التركية عن مصدر موثوق لم تسمه، أنّ لجنة الوساطة قدمت مقترحاً يشمل مجلساً سيادياً قوامه 7 مدنيين، و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبان أحدهما عسكري والآخر مدني.

وأضاف المصدر أنّ المجلس السيادي يختص بالسلطات السيادية كما ورد في الإعلان الدستوري.

وأشار إلى أن الوساطة اقترحت أيضاً تشكيل مجلس يعنى بالأمن والدفاع القومي، من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء، وهم: رئيس الوزراء ووزيرا المالية والخارجية.

على أن يتبع جهاز الأمن للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.

ولفت المصدر إلى أنّ أطرافاً من الوساطة التقت رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وأطلعته على المقترحات التي وعد بدراستها.

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وتضم الوساطة التي تشكلت مؤخراً، بحسب وسائل إعلام محلية، شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل المال والأعمال، أسامة داوود، والناشط في منظمات المجتمع المدني، نصر الدين شلقامي، وشخصيات أخرى.

وجرت محادثات بين ممثلين عن مجموعات المعارضة والمجلس العسكري، لكن لم يتفق الطرفان على تشكيل المجلس السيادي المقترح لإدارة المرحلة الانتقالية.

ويرى قادة التحالف المعارض أن قادة المجلس العسكري الذي يدير البلاد حالياً ليسوا جادين في تسليم السُّلطة إلى المدنيين.

وقال القيادي بالتحالف، محمد ناجي الأصم، للصحفيين، الثلاثاء الماضي، إن الجيش في الواقع يسعى إلى "توسيع سلطاته يومياً".

وحذَّر الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، أمس الأربعاء، زعماء الحركة الاحتجاجية من استفزاز المجلس العسكري، وقال إنهم سوف يسلمون السُّلطة قريباً إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.

وأطاح الجيش السوداني بنظام البشير بعد خروج تظاهرات احتجاجية واسعة ضد نظامه، منذ ديسمبر الماضي.

وشكَّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً لإدارة مرحلة ما بعد البشير، محدداً مدة حكمه بعامين؛ وهو ما أثار احتجاجات من جانب المعارضة التي طالبت بمجلس رئاسي سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين.