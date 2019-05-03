إجلاء أكثر من مليون شخص بسبب الإعصار 'فاني' في الهند

ومن المتوقع أن تعمل القوات البحرية ووحدات خفر السواحل الهندية على مدار الساعة لتقديم المساعدة للسكان المحليين وإزالة عواقب الإعصار.
ويحمل الإعصار "فاني" أمطارا غزيرة معه من خليج البنغال، فيما تبلغ سرعة الرياح داخله نحو 200 كيلومتر في الساعة.
ويتوقع الخبراء أن هذا الإعصار سيكون الأقوى في تاريخ ولاية أوديشا منذ عام 2014.
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