وينقل فيسك عن العبادي قوله إن الإدارات الأمريكية بشكل عام "لديها توجه للحفاظ على العراق متحدا لمحاربة تنظيم داعش، لكن إلى أي حد يرغبون في دعمنا"؟
ويشير إلى أنه إبان إدارة باراك أوباما لم يلتزم الرئيس الأمريكي السابق بوعود تتعلق بدعم العراق أثناء حربه مع تنظيم داعش.
وأشار العبادي خلال المقابلة، التي أجريت قبل الفيديو الأخير لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، إلى أن "داعش انتهت كدولة لكنها لا زالت مستمرة كتنظيم إرهابي".
وأشاد العبادي بترامب، خلال المقابلة، قائلا إنه "يحسن الاستماع بصورة جيدة"، مستشهدا بقرار الرئيس الأمريكي استثناء العراق من قراره بشأن حظر سفر مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر العبادي يشيد بترامب وينتقد أوباما: لم يلتزم بوعود دعمه للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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