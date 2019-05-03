العبادي يشيد بترامب وينتقد أوباما: لم يلتزم بوعود دعمه للعراق

وكتب الصحفي البريطاني روبرت فيسك، مقالا تحدث فيه عن تفاصيل لقاء جمعه مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وينقل فيسك عن العبادي قوله إن الإدارات الأمريكية بشكل عام "لديها توجه للحفاظ على العراق متحدا لمحاربة تنظيم داعش، لكن إلى أي حد يرغبون في دعمنا"؟

ويشير إلى أنه إبان إدارة باراك أوباما لم يلتزم الرئيس الأمريكي السابق بوعود تتعلق بدعم العراق أثناء حربه مع تنظيم داعش.



وأشار العبادي خلال المقابلة، التي أجريت قبل الفيديو الأخير لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، إلى أن "داعش انتهت كدولة لكنها لا زالت مستمرة كتنظيم إرهابي".

وأشاد العبادي بترامب، خلال المقابلة، قائلا إنه "يحسن الاستماع بصورة جيدة"، مستشهدا بقرار الرئيس الأمريكي استثناء العراق من قراره بشأن حظر سفر مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة.