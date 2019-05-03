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بعد فراغ دام أكثر من عامين.. واشنطن تعين سفيرها لدى الرياض

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وقالت السفارة الأمريكية بالرياض في بيان إن السفير الأمريكي الجديد، الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، وصل إلى يوم امس الخميس، بعد شغور في المنصب دام 27 شهرا، وهي فترة تعقدت فيها العلاقات بين واشنطن والرياض على نحو متزايد بسبب قضايا منها مقتل الصحفي جمال .

ونقل البيان عن أبي زيد (68 عاما) قوله "تعمل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معا كل يوم على حماية أمن بلدينا وتعزيز الرخاء والتنمية الاقتصادية إلى جانب بناء العلاقات بين شعبينا للحفاظ على علاقتنا قوية".


ورشح ترامب أبي زيد للمنصب في نوفمبر العام الماضي، وأقر مجلس الشيوخ تعيينه في نيسان/ أبريل الماضي.

ودعا كثيرون في واشنطن إلى اتخاذ موقف أشد تجاه السعودية فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان هناك، وهو ما عززه مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا العام الماضي، بالإضافة إلى مقتل مدنيين في قصف للتحالف، الذي تقوده المملكة في الحرب الأهلية باليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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