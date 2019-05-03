بعد فراغ دام أكثر من عامين.. واشنطن تعين سفيرها لدى الرياض

ونقل البيان عن أبي زيد (68 عاما) قوله "تعمل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معا كل يوم على حماية أمن بلدينا وتعزيز الرخاء والتنمية الاقتصادية إلى جانب بناء العلاقات بين شعبينا للحفاظ على علاقتنا قوية".
ورشح ترامب أبي زيد للمنصب في نوفمبر العام الماضي، وأقر مجلس الشيوخ تعيينه في نيسان/ أبريل الماضي.
ودعا كثيرون في واشنطن إلى اتخاذ موقف أشد تجاه السعودية فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان هناك، وهو ما عززه مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا العام الماضي، بالإضافة إلى مقتل مدنيين في قصف للتحالف، الذي تقوده المملكة في الحرب الأهلية باليمن.
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