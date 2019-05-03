أمطار غزيرة تهدد بفيضان الأنهار في وسط الولايات المتحدة

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن موجة من العواصف المصحوبة بأمطار غزيرة تتحرك عبر وسط الولايات المتحدة منذ أمس الخميس تهدد بحدوث فيضانات تغمر عدة مناطق امتلأت فيها الأنهار بالفعل جراء أمطار سابقة.

وأضافت أن العواصف التي قد تصاحبها رياح عاتية وربما ثلوج قد تتسبب في فيضان مياه العديد من الأنهار، ارتفع منسوب المياه بها

فوق المتوسط بالفعل، في مناطق منها أجزاء من ولايتي أوهايو ومسيسبي،وقال بوب أورافيك الخبير في الهيئة في ماريلاند “لن يتطلب الأمر الكثير من الأمطار الإضافية لحدوث فيضان”.

وأضاف أن تحذيرات من الفيضانات صدرت في شمال تكساس وشرق أوكلاهوما وشمال أركنسو وجنوب وادي نهر أوهايو الذي يضم أجزاء من ميزوري وإيلينوي وإنديانا وكنتاكي.