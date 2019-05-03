ترمب يدعو الى التصدي بقوة لمناهضة السامية

اسماء السيد - واشنطن: دعا الرئيس الاميركي دونالد ترمب الخميس الى التصدي "بقوة" لمعاداة السامية وذلك بعد أيام من اطلاق شاب من أنصار تفوق العرق الابيض، النار في كنيس يهودي قرب سان دييغو بجنوب كاليفورنيا، ما أوقع قتيلا.
وقال ترمب "سنكافح بكل قوتنا وكل طاقتنا لدحر معاداة السامية وإنهاء الهجمات على اليهود".
وتحدث الرئيس الاميركي بعد شهادة للحاخام ييرسويل غولدشتاين الذي أصيب بجروح خطرة في يده في الهجوم الذي نفذه شخص يدعى جون تي ارنست (19 عاما) معادٍ لليهود والمسلمين.
وقال الحاخام "كنت سأموت (...) كنت في مرمى (مطلق النار) وبترت أصابعي (...) حياتي تغيّرت الى الأبد".
وأكد ترمب ضرورة بذل كل جهد من أجل أن "يتمكن الجميع من العيش والصلاة بسلام"، مشيرا الى الاعتداءات الدامية الاخيرة في سريلانكا ونيوزيلندا.
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