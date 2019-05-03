زياد اسود: في سجن النساء في بعبدا السجين اقوى من الملازم أول

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود الى انه "في سجن النساء في بعبدا السجين اقوى من الملازم أول، المحكومة بتجارة المخدرات تفرض سلطتها على امرة السجن وتفتح السوق داخله وتتعدى على من يرفض وسخها".
واوح اسود في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "السيدة المصون من "ال حجازي" محمية من مرجعية لا تتزحزح، لأنها من قادة "الصمود والتصدي"، اضاف قائلا "معالي وزير الداخلية الموضوع فاضح في هذا السجن".
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