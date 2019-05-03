زياد اسود: في سجن النساء في بعبدا السجين اقوى من الملازم أول

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ الى انه "في سجن النساء في ​بعبدا​ السجين اقوى من الملازم أول، المحكومة ب​تجارة المخدرات​ تفرض سلطتها على امرة السجن وتفتح السوق داخله وتتعدى على من يرفض وسخها".

واوح اسود في تصريح على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "السيدة المصون من "ال حجازي" محمية من مرجعية لا تتزحزح، لأنها من قادة "الصمود والتصدي"، اضاف قائلا "معالي وزير الداخلية الموضوع فاضح في هذا السجن".