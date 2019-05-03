أبو سعيد زار اميل لحود وبحث معه الملف السوري

هنأ مفوّض ​الشرق الأوسط​ للّجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير ​هيثم ابو سعيد​ الرئيس السابق ​اميل لحود​ خلال زيارته بأعياد ​الفصح​ الكريم.

ودار البحث بينهما حول أحداث منطقة الشرق الأوسط خصوصا الأحداث الدائرة في ​الشمال​ السوري وكل ما آلت إليه الخطط وإعادة الخطط القديمة الأمنية ومحاولة تعويم ​المجموعات التكفيرية​ التي أدّت إلى تدمير المؤسسات والبنيان وبحسب المعلومات الواردة العودة الى خلط الأوراق من جديد من خلال مناطق يتواجد فيها نازحين وهاربين من الأحداث الجارية.

وأضاف أن الوقت قد حان من اجل وضع حدّ للمأساة التي يعاني منها ​الشعب السوري​ وأن الوقت أيضا بات جاهزاً لعودة ​النازحين​ بشكل آمن إلى المناطق الجاهزة والآمنة التي تم تجهيزها لتأمين العودة الكريمة، وأن الوقت أتى والمطلوب عودة فتح المفاوضات مع ​الحكومة السورية​ لتأمين ذلك. كما أن السجالات والتشنجات السياسية الحاصلة اليوم لا تخدم هذه الملفات والمطلوب عدم الزج بالملف الإنساني المزري للنازح السوري في ​لبنان​ و​الأردن​ و​تركيا​.