عبدالله: مقلق جدا ما ورد في مشروع الموازنة حول صندوق الضمان

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "ملفت ومقلق جدا، كل ما ورد في مشروع ​الموازنة​ حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكان البعض يحاول تأمين الانسحاب التدريجي لدور للدولة في الرعاية الاجتماعية.هل نحضر لضمان ​الشيخوخة​ سارع البعض بالتبشير به،ام ننفذ شروط ​البنك الدولي​ بتحرير الدولة من التزاماتها الرعائية؟".

وفي حديث إذاعي، قال: "النقاشات لا تزال مستمرة في مجلس الوزراء حول بنود تغطية عجز الموازنة وحول الانفاق خصوصا لجهة عدم المس بمكتسبات الناس اذ يمكن الاقتطاع من المداخيل الكبيرة وحتى الان لم تتّضح ال​سياسة​ التي ستتّبعها الحكومة في اطار هذه الموازنة".

و أشار إلى ان "مهمة تخفيض عجز الموازنة هي مهمة وطنية والمهم انقاذ الاقتصاد المنهار وآن الاوان للذين استفادوا من هذا الوضع منذ سنوات لناحية الضرائب وغيرها ان يساهموا في الاقتصاد الوطني".